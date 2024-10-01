Он может сделать это до конца срока своих полномочий

Президент США Джо Байден может продвинуть заявку Украины на вступление в НАТО до конца своего срока полномочий главы государства. Об этом во вторник, 1 октября, рассказали осведомленные источники.

Как пишет The Financial Times, 12 октября Байден проведет заседание глав государств, которые являются участниками контактной группы по Украине. Не исключено, что там будет поднят вопрос о членстве этого государства в Североатлантическом альянсе.

Однако другие подробности о том, как Байден может пытаться популяризировать заявку Украины на членство в НАТО, не приводятся.

Украина с начала российской спецоперации, с февраля 2022 года, требует от западных доноров принятия в НАТО, но те не торопятся. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что вступление Украины в военный блок – не тот вопрос, в котором нужна спешка.

При этом источники рассказали, что новый "план победы" главы киевского режима Владимира Зеленского предполагает гарантии безопасности Украине от США и их союзников по образцу статьи 5 Устава НАТО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram