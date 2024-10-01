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Глава Минобороны Украины уволил своих замов

09:33
  • вторник
  • 01 октября 2024

В руководстве идут кадровые перестановки

Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил сразу трех своих заместителей и госсекретаря ведомства.

Речь идет о Станиславе Гайдере – он переходит на должность руководителя Офиса министра, Александре Сергее, Юрии Джигире и Людмиле Дараган (госсекретарь).

Кто будет назначен на эти должности, министр не уточнил. Отставки связаны с тем, что "все процессы внутри Минобороны  должны быть контролируемыми, а все попытки на них повлиять снаружи или изнутри недопустимы", отметил Умеров.

Ранее Умеров уволил двух заместителей руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в России в список террористов и экстремистов – прим. ред.). При этом СМИ писали, что в скором времени свой пост может покинуть и сам глава украинской разведки.

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