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Бабье лето задержалось в Москве до пятницы

09:27
  • вторник
  • 01 октября 2024

Атмосферное давление выше нормы

Бабье лето не торопится уходить и Москвы. Несмотря на наступивший октябрь, в столице сохраняется теплая погода. Воздух во вторник прогреется до 17-19 градусов выше нуля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

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По данным синоптика, атмосферное давление начнет понемногу снижаться. Однако пока показания барометров остаются выше нормы. Приборы показывают 751 мм ртутного столба – при норме для Москвы 748 мм.

Леус добавил, что в столице будет дуть восточный ветер, со скоростью - 4-9 м/с. Теплый период в Москве завершится в конце рабочей недели, передает ТАСС.

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