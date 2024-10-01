Бабье лето задержалось в Москве до пятницы

Атмосферное давление выше нормы

Бабье лето не торопится уходить и Москвы. Несмотря на наступивший октябрь, в столице сохраняется теплая погода. Воздух во вторник прогреется до 17-19 градусов выше нуля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По данным синоптика, атмосферное давление начнет понемногу снижаться. Однако пока показания барометров остаются выше нормы. Приборы показывают 751 мм ртутного столба – при норме для Москвы 748 мм.

Леус добавил, что в столице будет дуть восточный ветер, со скоростью - 4-9 м/с. Теплый период в Москве завершится в конце рабочей недели, передает ТАСС.

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