Против российского контингента в Сирии готовят инсценировку

Западные и украинские спецслужбы готовят инсценировку применения химического оружия в Сирии. Об этом во вторник, 1 октября, рассказали в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

Как уточнили в ведомстве, Запад намерен инсценировать применение химического оружия сирийской армией и воинским контингентом России в Сирии.

По этому сценарию боевики сбросят с беспилотников заминированную емкость с хлором во время нанесения российскими ВКС ударов по террористам. Вслед за этим члены неправительственной организации "Белые каски", которых не раз уже уличали в фальсификациях, обнародуют видео "последствий инцидента с химоружием", в котором обвинят Россию.

В СВР отметили, что США и Великобритания из-за провала своей стратегии на Украине пытаются подорвать авторитет России в странах Глобального Юга, в том числе такими провокациями. Однако постановочные химатаки не помогут американскому гегемону и его союзникам перетянуть на свою сторону дружественные России государства, цитирует заявление службы ТАСС.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что бойцов ВСУ готовят к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства. На Украину поставлено порядка 500 тонн триэтаноламина, который может использоваться для производства азотистого иприта.

Наряду с этим киевский режим готовит инсценировку якобы удара ВС России по детскому учреждению. В СВР рассказали, что так украинские власти попытаются поднять боевой дух своих солдат, а также обосновать перед Западом ракетные удары вглубь России, разрешение на которые Киев продолжает выпрашивать у своих спонсоров.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram