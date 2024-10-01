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Отец погибших под Красноярском детей раскрыл новые подробности

09:59
  • вторник
  • 01 октября 2024

Четверо детей отравились неизвестным веществом и скончались

В доме в Красных Сопках Красноярского края, где проживала отравившаяся неизвестным веществом семья с четырьмя детьми, не работала вентиляция. Об этом со ссылкой на показания отца погибших детей рассказали во вторник, 1 октября, в региональном главке Следственного комитета.
Состоялись похороны четверых отравившихся детей в Красноярском крае

Как уточнили в ведомстве, на повторном допросе глава семейства дополнительно сообщил, что в доме имеются проблемы с вентиляцией, а вытяжки вообще не было.

Мужчина также подтвердил, что обрабатывал дом дихлофосом в день трагедии, в это время окна в доме были закрыты, но в помещениях никого не было, сообщает ТАСС.

Накануне в Красноярском крае похоронили погибших от отравления четверых детей. Все расходы и организацию похорон взяли на себя местные власти.

Тем временем представителя компании — производителя дихлофоса, которым пользовался глава семейства, был допрошен в качестве свидетеля. Продукция компании изъята для исследований. Однако в компании уверяют, что их товар не мог стать причиной отравления, поскольку содержит токсичные вещества в слишком малой концентрации для того, чтобы ими мог отравиться человек.

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