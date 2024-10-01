В ВСУ опасаются затягивания конфликта

Военнослужащие ВСУ опасаются затягивания конфликта. Бойцы на передовой поддерживают идею переговоров с Россией, выяснили журналисты издания Financial Times.

Как пишет издание, командир ВСУ по имени Юрий признался, что его пугает перспектива "вечной войны". По его мнению, необходимо сесть за стол переговоров. Другой украинский командир, Михаил, считает, что войска Украины не смогут выйти на границы 1991 года, эта цель недостижима. Он уверен, что необходимы переговоры.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне заявил, что переговоры по Украине должны включать гарантии безопасности для Киева со стороны западных государств, прежде всего США. Он утверждает, что должна быть согласована линия прекращения огня. В то же время, президент России Владимир Путин после вторжения ВСУ в Курскую область заявил, что невозможно вести переговоры с теми, кто без разбора обстреливает мирные поселения.

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