Wildberries и группа Russ завершили объединение

Ким выступила гарантом безопасности своих сотрудников

Глава Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) сообщила о завершении реструктуризации своей компании и Russ

"Я рада сообщить, что реструктуризация нашей объединенной компании завершена, и мы теперь готовы к новым проектам", - заявила она в своем видеообращении, опубликованном в telegram-канале.

Отдель ким подчеркнула, что главная ценность ее компании – это сотрудники. Их безопасность остается основным приоритетом.

"Я знаю, что многим из вас поступают непонятные звонки, сообщения и просьба добавиться в друзья в социальных сетях. Ничего не бойтесь, я гарант вашей безопасности", - подчеркнула основательница Wildberries.

В начале августа Wildberries объединился с рекламным оператором Russ Outdoor. По словам Татьяны, это позволит создать новейшую цифровую торговую платформу. Для пользователей ничего в ежедневной работе Wildberries не поменялось: доставка, хранение и выдача заказов выполняются в обычном режиме.

Муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что в отношении компании совершен рейдерский захват, а его супругу изолировали от семьи. В итоге Татьяна подала на развод.

В сентябре в офисе Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" произошла перестрелка. Два человека погибли, семеро пострадали. Были задержаны десять человек, в том числе и Владислав.

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