Сергей Собянин рассказал о столичной системе активного долголетия

Москва входит в топ-3 регионов России по продолжительности жизни

В Москве проживают около 3 миллионов человек старшего возраста. Более 400 тысяч из них перешагнули 80-летний рубеж, и свыше тысячи — отметили 100-летний юбилей. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге во вторник, 1 октября, когда отмечается День старшего поколения.

Столица уверенно входит в тройку лидеров по продолжительности жизни среди регионов России и планирует достигнуть показателей стран, где средняя продолжительность жизни превышает 80 лет. Мы стремимся обеспечить горожанам старшего возраста здоровую, яркую, насыщенную и полную возможностей жизнь. Значительный вклад вносит проект "Московское долголетие". Благодаря ему сегодня москвичи старшего поколения могут посвятить себя творчеству, заниматься спортом, изучать иностранные языки, психологию или получить новую профессию.

За шесть лет создана уникальная сеть из 134 центров московского долголетия. Они оборудованы по единому стандарту и подойдут для людей с самыми разными интересами и запросами.

Занятия для москвичей старшего возраста проводят более 1,3 тысячи организаций-поставщиков. Среди них вузы, музеи, парки, Московский зоопарк, киностудии, а также спортивные клубы и кинотеатры. В десятку самых популярных занятий "Московского долголетия" входят гимнастика, северная ходьба, лекции по истории, искусству и краеведению. Еще в списке оказалось направление "Красота и стиль", а также танцы, спортивные игры, пеший лекторий, рисование, иностранные языки и информационные технологии.

Работают курсы по генеалогии, психологии и коммуникации, эко просвещению, мультипликации.

Горожане имеют возможность изучить десять иностранных языков, включая китайский, японский, арабский и турецкий. С проектом сотрудничают 20 ведущих вузов столицы. Все желающие могут пройти профессиональную переподготовку в "Серебряном университете". В этом учебном году для участников "Московского долголетия" доступны 14 образовательных программ — от педагогики и экскурсоведения до интернет-маркетинга и веб-дизайна. В проекте представлены также десятки творческих направлений, такие как театральные студии, вокал, танцы, живопись, скульптура, моделирование одежды и ландшафтный дизайн. Есть литературные мастерские, модельная школа и студия фотографии. Спортом в "Московском долголетии" уже занимаются около 100 тысяч горожан. Популярностью пользуются гимнастика, северная ходьба, футбол, карате и многие другие.

Записаться на участие в проекте можно в любом центре московского долголетия или офисе госуслуг "Мои документы". На портале mos.ru создан специальный сервис, который позволяет записаться на занятия в пару кликов.

Жители старшего поколения активно осваивают цифровое пространство. За последние пять лет число пользователей портала mos.ru в возрасте 55 лет и старше выросло в 2,5 раза — с 1,5 миллиона в 2019 году до более чем 3,5 миллиона в 2024-м. Электронные услуги и сервисы помогают москвичам решать бытовые вопросы — вызвать мастера, оплатить счета, вести активный образ жизни, получать социальную поддержку и оформлять заявление на санаторно-курортное лечение. Женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет могут получить статус предпенсионера и соответствующие ему льготы. Например, пользоваться бесплатным проездом в городском транспорте.

"Московское долголетие" помогает горожанам "серебряного" возраста идти в ногу со временем и предлагает тысячу групп по цифровой и финансовой грамотности.

Здесь научат, как заказать лекарства и другие необходимые вещи не выходя из дома, как общаться в мессенджерах, а также распознавать мошенников и строить маршруты в навигаторе. Исследования показывают, что участники проекта чаще пользуются мобильным интернетом и wi-fi, чем остальные представители старшего поколения: 78% против 57%. Они также соглашаются, что интернет повышает качество жизни.

Многие москвичи с возрастом не готовы отказываться от профессиональных амбиций. Город помогает им оставаться востребованными соискателями на рынке труда.

За последние пять с половиной лет более 100 тысяч горожан старше 50 лет трудоустроились благодаря службе занятости населения Москвы. Многие нашли себя в промышленности, в сфере услуг и торговле, в том числе на онлайн-маркетах, в ИТ и финансах, в образовании и креативных индустриях. Причем, как показал опыт, все чаще кандидаты 50+ предпочитают освоить новую профессию и начать карьеру с нуля. И город готов их поддержать. Программы обучения и переподготовки с сопровождением на всех этапах трудоустройства предоставляют в центре "Профессии будущего" и в центре занятости "Моя карьера".

Москва развивает систему долговременного ухода для горожан, нуждающихся в особой заботе и поддержке.

Мы внедрили новый московский стандарт надомного обслуживания. В его основе — адресный подход и человеческое общение. Для удобства соцработников и их подопечных разработали специальное мобильное приложение, в котором отражен индивидуальный набор услуг, учитывающий потребности конкретного человека. Такую помощь сегодня получают все горожане, которым она необходима. Заявку на нее можно подать в электронном виде как из дома, так и в любом центре госуслуг "Мои документы". Научиться грамотно заботиться о близких в домашних условиях можно в проекте "Школа родственного ухода". Здесь помогут освоить необходимые практические навыки, справиться с психологическими сложностями и познакомиться с людьми, оказавшимися в похожей ситуации. Кроме того, занятия проводит центр обучения навыкам профессионального ухода.

Ранее заместитель мэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что средняя продолжительность жизни в Москве в ближайшее время превысит 80 лет, а новая ожидаемая планка — 100 лет. По этой причине московские власти активно решают вопрос, как сделать так, чтоб активное долголетие стало по настоящему привлекательным и даже модным для большинства горожан.

Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова рассказала, что более 100 кулинарных клубов по всему городу организовали посетители центров московского долголетия. Она подчеркнула, что совместное приготовление блюд с последующей дегустацией и общением за одним столом позволяет людям старшего возраста быстрее сблизиться и подружиться с новыми знакомыми.

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