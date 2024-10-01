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Путин отметил отвагу и мужество Сухопутных войск ВС России

10:44
  • вторник
  • 01 октября 2024

Президент поздравил военных с Днем Сухопутных войск

Российский лидер и Верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником. Об этом во вторник, 1 октября, рассказали в пресс-службе Кремля.

Глава государства напомнил про самоотверженность, отвага и мужество многих поколений воинов Сухопутных войск, проявленные ими на полях сражений за свободу и независимость Родины.

Обращаясь к нынешнему поколению бойцов Владимир Путин выразил убежденность в том, что "вы никогда не подведете, будете и впредь твердо стоять на страже национальных интересов, суверенитета и безопасности страны", сообщается на официальном сайте президента России.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что мужество и героизм в крови у нашего народа, в этом — залог грядущей победы в СВО. Бойцы специальной операции достойны памяти своих предков, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, заявил глава государства.

Президент также отмечал, что успешное завершение специальной военной операции на Украине является главным условием для реализации планов долгосрочного развития России.

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