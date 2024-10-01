Главу Избербаша задержали по подозрению в получении взятки

Об этом рассказали в правоохранительных органах

Глава дагестанского города Избербаш Магомед Исаков задержан по подозрению в получении взятки в размере 3,9 млн рублей. Об этом во вторник, 1 октября, рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

Как уточнило ведомство, следователи полагают, что градоначальник в 2019 году получил взятку от застройщика за отказ от совершения входящих в служебные полномочия Исакова действий в пользу взяткодателя. Речь шла об отмене разрешения на строительство дома в Избербаше, сообщает ТАСС.

По сведениям Telegram-канала SHOT, следственные действия в отношении мэра Избербаша продолжаются уже больше года. Исаков, по неподтвержденным данным, незаконно распродал и подарил на собственное усмотрение более тысячи участков, находившихся в муниципальной собственности.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев, увольняя уличенного во взяточничестве заместителя, выразил сожаление в связи с тем, что "есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram