ФСБ задержала украинского шпиона в Запорожской области

Агент передавал СБУ данные о подразделениях ВС России

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Запорожской области. Как сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ, мужчина передавал украинской стороне данные о подразделениях российских Вооруженных сил.

Следствием установлено, что житель Запорожской области был завербован неустановленным сотрудником Службы безопасности Украины. По заданию куратора он собирал и передавал через мессенджер сведения о подразделениях ВС России. Эта информация использовалась в ущерб безопасности России.

Украинский агент задержан. УФСБ России по Запорожской области на основании собранных материалов возбудило уголовное дело по статье о шпионаже.

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