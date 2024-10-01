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ФСБ задержала украинского шпиона в Запорожской области

10:39
  • вторник
  • 01 октября 2024

Агент передавал СБУ данные о подразделениях ВС России

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Запорожской области. Как сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ, мужчина передавал украинской стороне данные о подразделениях российских Вооруженных сил.

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Следствием установлено, что житель Запорожской области был завербован неустановленным сотрудником Службы безопасности Украины. По заданию куратора он собирал и передавал через мессенджер сведения о подразделениях ВС России. Эта информация использовалась в ущерб безопасности России.

Украинский агент задержан. УФСБ России по Запорожской области на основании собранных материалов возбудило уголовное дело по статье о шпионаже.

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