Путин поручил ЦБ и кабмину создать механизм борьбы мошенниками

Появится возможность назначать уполномоченное лицо для подтверждения перевода

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать механизм для противодействия хищению денежных средств с применением методов социальной инженерии. Кабмин займется этим совместно с Центробанком.

Речь идет о ситуациях, когда граждане под влиянием угроз, обмана или злоупотребления доверием заключают договоры потребительского кредита, а затем передают заемные денежные средства мошенникам. Кабмину и ЦБ предлагается продумать дополнительные механизмы борьбы с мошенниками. Это один из пунктов перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

В документе указывается на необходимость обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих, в частности, установление "периода охлаждения". Это пауза между принятием кредитором решения о предоставлении кредита физическому лицу и фактической передачей ему денежных средств. Также поможет обезопасить граждан от действий мошенников назначение уполномоченного лица, которое подтвердит перевод денежных средств с банковских счетов.

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