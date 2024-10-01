Требуется экстренная пересадка: зрители ТВЦ собирают средства для Вовы из Санкт-Петербурга

У мальчика — острый лимфобластный лейкоз

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 10-летнего Вовы Пушкарёва из Санкт-Петербурга. Мальчик изо всех сил борется со смертельной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. Вова уже перенес несколько тяжёлых курсов химиотерапии и сейчас, чтобы справиться с болезнью окончательно, ребёнку требуется экстренная пересадка костного мозга. Чтобы операция прошла успешно и мальчик выжил, необходимы очень дорогие лекарства. Их стоимость - почти три с половиной миллиона рублей. Мама воспитывает мальчика одна и не может собрать такую сумму, поэтому просит помочь всех неравнодушных.

Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Жизненно необходимые препараты нужны уже сейчас – время упускать нельзя.

- Вова, здравствуй! Как у тебя дела?

- Хорошо!

Такому оптимизму и силе воли позавидуют многие взрослые. Всё лето Вова провёл в больнице. Но он держится, не унывает. И верит, что обязательно справится со смертельной болезнью, ведь один раз это ему уже удалось. Тогда мальчику было всего пять. Поднялась высокая температура, ни одно лекарство не помогало.

"У него очень сильно болели ноги, и я помню этот момент, когда мне пришлось его носить на руках и мы даже брали коляску", - вспоминает Наталья Беккер, мама Вовы Пушкарёва.

Врачи поставили страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз. Вове провели курс химиотерапии, и казалось, что болезнь отступила. Мальчик пошёл в школу, окончил три класса и уже почти забыл о плохом самочувствии. Но этой весной счастливую жизнь снова нарушила пугающая новость - рак неожиданно вернулся.

"Когда мне доктор позвонил, у меня слёзы градом текли, не могла остановиться, потом взяла себя в руки и позвонила сыну, сын очень сильно расстроился, плакал в трубку и говорил: мама, ну почему снова я? Я же уже болел, я больше не хочу", - говорит мама.

Вова с трудом перенёс тяжелейшую, высокодозную, химиотерапию. Бесконечные процедуры, таблетки и капельницы, после которых сильно тошнило и совсем не было сил. Но лечение не помогло. Спасти Вову может только экстренная пересадка костного мозга. Донора нашли, операция уже назначена. Но чтобы трансплантация прошла успешно, и мальчик выжил, срочно требуются дорогие лекарства.

"Ребенок, находясь в посттрансплантационном периоде, конечно, значимо подвержен самой даже, казалось бы, не очень серьезной инфекции. Очень важно вовремя приступить и начать введение препаратов, так как более позднее введение приведет к развитию очень серьезных и жизнеугрожающих осложнений", - говорит Юлия Федюкова, заведующая детским гематологическим отделением ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России.

Пересадку откладывать нельзя – лекарства нужны прямо сейчас.

"Я обращаюсь ко всем неравнодушным людям, прошу у вас помощи. Пожалуйста, помогите спасти моего сына от этой ужасной нелегкой болезни!" – говорит мама Вовы Пушкарева.

Вова очень устал от больничных стен. Он скучает по бабушке и друзьям, мечтает скорее вернуться домой, здоровым и, как все его одноклассники, снова ходить в школу.

"Я выиграю бой с болезнью, мне уже нашли донора, меня уже подготавливают по всем направлениям, все подходит, все готово к пересадке. Уже понятно, что все будет хорошо. Об этом даже думать не надо!" – говорит мальчик.

Даже в четырёх стенах палаты мальчик всё время чем-то занят: например, делает обзоры видеоигр. Когда вырастет, мечтает стать программистом. А еще Вова любит рисовать и петь, особенно композиции своего кумира - Виктора Цоя. Сильные и мужественные, как он сам.

Времени у Вовы мало, смертельная болезнь не отступает. Лекарства мальчику необходимы как можно скорее и ваша помощь нужна прямо сейчас! Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет - жить!

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Владимира Пушкарева, программа 2104

Полина Кастрицкая

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