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В России стартовал призыв в армии: в Генштабе раскрыли подробности

11:51
  • вторник
  • 01 октября 2024

Ряды армии пополнят 133 тысячи человек

Сегодня в России стартовал осенний призыв на срочную военную службу. Кампания продлится до конца года.

Путин подписал указ об осеннем призыве
Призывников не привлекут к выполнению задач СВО в новых регионах

Согласно указу президента, ряды нашей армии пополнят 133 тысячи человек в возрасте от 18 до 30 лет. Из них более 8 тысяч - жители Москвы. Как сообщили в Минобороны, первые отправки со сборных пунктов запланированы через две недели. Срок службы остается прежним - 12 месяцев.

В ведомстве отметили, что все призывники будут направлены в места постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории Российской Федерации.

"Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач СВО в новых регионах, привлекаться не будут. Особенностью предстоящей призывной кампании будет возможность обжалования призывниками в досудебном порядке решений, принятых призывными комиссиями. Подать жалобу в призывную комиссию субъекта РФ теперь можно в электронном виде с использованием портала Госуслуги", - сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

 

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Единый пункт призыва в армию
Единый пункт призыва в армию
Единый пункт призыва в армию
Единый пункт призыва в армию
Единый пункт призыва в армию
Единый пункт призыва в армию
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