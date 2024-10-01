Израиль начал первую за почти 20 лет наземную операцию в Ливане. Главное

Продвигается тяжёлая техника при поддержке авиации

Ночью армия Израиля начала наземную операцию на юге Ливана. Поступают сообщения о боях на трёх участках границы. Продвигается тяжёлая техника при поддержке авиации. В Бейруте и других ливанских городах прогремели мощные взрывы. Есть погибшие.

Первую с 2006 года наземную операцию в Ливане израильское командование назвало "Северные стрелы". Как говорится в официальном заявлении, главная цель - защитить жителей общин на севере Израиля. Для этого предпринимаются "ограниченные, локализованные и целенаправленные наземные рейды" против целей "Хезболлы" на юге Ливана. Подготовка военнослужащих ЦАХАЛа велась последние несколько месяцев. О сроках операции пока не сообщается. Как нет данных и о прямых столкновениях израильских и ливанских подразделений. При этом группировка нанесла удары по кибуцам Зарит, Нетува и Штула на севере Израиля - 35 ракет всего за 40 минут. Большинство были перехвачены системой ПВО , несколько упали на открытой местности.

Наземную операцию ЦАХАЛ начал при массированной поддержке с воздуха. Задействованы авиация и ракетные комплексы. Взрывы всю ночь снова звучали в Бейруте. Был атакован аэропорт ливанской столицы и жилые кварталы. Израильская разведка утверждает, что там могут находится объекты "Хезболлы". Для жителей Бейрута было выпущено срочное предупреждение о необходимости эвакуации, в частности из кварталов Харет-Хорейк и Эль-Лейлаки на южной окраине города. В понедельник в результате разрушения восьми зданий в районе Дахия погибли 95 человек, 172 ранены.

В Вашингтоне и Лондоне сообщают, что Израиль на этот раз предупредил союзников о начале операции в Ливане. Западные чиновники проводят экстренные консультации.

"Я только что разговаривал по телефону с госсекретарем Блинкеном. Конечно, мы оба видели сообщения в СМИ о следующем этапе операции Израиля в Ливане. И мы согласились - лучшим путем вперед является немедленное прекращение огня и возвращение к политическому решению", - заявил Дэвид Лэмми, министр иностранных дел Великобритании.

При этом британский министр сообщил, что Лондон начинает массовую эвакуация своих граждан из ближневосточного региона. А США, помимо уже имеющейся в Средиземном море авианосной группировки, намерены увеличить свой контингент еще на несколько тысяч военнослужащих и разместить дополнительные самолеты. Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с израильским коллегой Галантом заявил, что Вашингтон поддерживает право Израиля на самооборону. ЦАХАЛ тем временем нанес ракетный удар по столице Сирии Дамаску. По официальным данным, целью было посольство Ирана, однако пострадали жилые кварталы. Девять человек ранены, трое, в том числе известная сирийская телеведущая, погибли.

Алексей Платонов. ТВ Центр

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