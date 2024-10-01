Россия обеспечит интернет себе и друзьям собственной группировкой спутников

Об этом объявил глава правительства

Россия планирует создать группировку спутников, которая покроет потребности и ее самой, и дружественных стран в быстром интернете. Об этом во вторник, 1 октября, рассказал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Политик напомнил, что цифровизация ключевых сфер жизни в России является одной из национальных целей развития в предстоящие 12 лет, в стране реализуют нацпроект "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Он предполагает, прежде всего, обеспечение высокоскоростного доступа в интернет на всей российской территории.

Мишустин также рассказал, что Россия запускает создание базовых станций 4G и 5G на отечественном программном обеспечении. Ожидается, что уже через год они поступят в серийное производство, сообщает ТАСС.

В январе 2024 года три низкоорбитальных спутника связи, разработанных российской компанией "Бюро 1440" и запущенные с космодрома Восточный, дали первый интернет. Планируется, что к 2035 году будет запущено на орбиту свыше 900 аппаратов, которые обеспечат скоростным спутниковым интернетом жителей всей России.

В июне российский лидер Владимир Путин поручил кабмину разработать дополнительные меры поддержки отечественной IT-отрасли. Глава государства подчеркивал, что цифровые платформы должны быть разработаны во всех ключевых секторах экономики и социальной сферы. По его словам, "пятое структурное изменение — это настоящая цифровая платформенная революция".

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