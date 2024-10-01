Подготовка украинских летчиков недостаточна

Украинские летчики получили недостаточно глубокую подготовку к работе с истребителями F-16, чтобы это позволило им получить хотя бы временное преимущество над российскими ВКС. Такое признание сделал во вторник, 1 октября, первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

По словам Гаврилюка, "научиться управлять самолетом в воздухе — это не значит достичь того уровня, который необходим на сегодняшний день в бою, чтобы получить хотя бы временное преимущество на некоторых участках, не говоря о полном преимуществе в воздухе, над Россией".

Комментируя усилия западных спонсоров киевского режима по тренировке украинских пилотов, Гаврилюк подчеркнул, что "тут нужен более комплексный подход", сообщает ТАСС.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что инструкторы из США не смогли как следует обучить украинских пилотов. По словам дипломата, "выглядит довольно смешно, когда F-16 в украинском небе сбивает система Patriot из Соединенных Штатов".

Издание The Wall Street Journal подтверждало, что Вооруженные силы Украины лишились своих лучших пилотов еще до того, как получили от западных доноров истребители F-16 американского производства. За гибелью украинского аса Алексея Меся последовала смена командующего ВВС Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram