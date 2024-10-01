Сергей Собянин: Открылся набор на пятый поток "Академии инноваторов"

Заявки принимаются до 28 января
В Москве началась регистрация на пятый поток "Академии инноваторов", она продлится до 28 января.
Академия занимается поддержкой и развитием технологических предпринимателей. Заявку может подать любой человек от 14 лет, сообщил Сергей Собянин в своем telegram-канале. Большая часть участников – это студенты вузов из различных городов, большая часть из них – москвичи.
С лета 2023 года в программе также участвуют технологические предприниматели не только со всей России, но и из дружественных стран.
За время существования проекта создано более четырех тысяч инновационных проектов и свыше 350 стартапов, отметил Собянин. Удалось привлечь больше 250 миллионов рублей инвестиций и грантов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram