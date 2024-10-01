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Доклад о пытках российских военных в украинском плену представили в ООН

11:37
  • вторник
  • 01 октября 2024

Авторы представили действия ВСУ и СБУ как "постоянную тенденцию"

Свидетельства пыток российских военных в украинском плену представлены в ООН. Многочисленные свидетельства жестокого обращения с военнопленными приведены в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном в Женеве. Авторы расценили действия ВСУ и СБУ как "постоянную тенденцию".

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В докладе отмечается, что из 205 российских военнопленных, опрошенных с марта 2023 года, 104 предоставили подробные сведения о пытках или других формах жестокого обращения. Основными методами были жестокие избиения, угрозы смертью или физическим насилием, электрошок. Палачи использовали резиновые дубинки, алюминиевые или деревянные биты и молотки, электрошокеры и автомобильные аккумуляторы.

Опрошенные сотрудниками Управления 10 военнопленных сообщили, что подвергались сексуальному насилию и угрозам изнасилования. А следователи из ВСУ и СБУ во время допросов пленных россиян избивали военнопленных, направляли на них оружие, передает ТАСС.

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