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Новый генсек НАТО назвал Украину приоритетом альянса

11:51
  • вторник
  • 01 октября 2024

Военная помощь будет продложена

Украина должна войти в состав НАТО. Об этом заявил новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

Без сильной и независимой Украины достичь стабильности в Европе невозможно, отметил он.

"Мой следующий приоритет - это наращивание помощи Украине, приближение ее к НАТО", - сказал политик (цитата по РИА Новости).

The Financial Times утверждает, что президент США Джо Байден может продвинуть заявку Украины на вступление в НАТО до конца своего срока полномочий главы государства.

Ранее в штаб-квартире НАТО в Брюсселе началась церемония передачи полномочий новому генсеку альянса. Марк Рютте сменил Йенса Столтенберга.

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