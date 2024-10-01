Новый генсек НАТО назвал Украину приоритетом альянса

Военная помощь будет продложена
Украина должна войти в состав НАТО. Об этом заявил новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
Без сильной и независимой Украины достичь стабильности в Европе невозможно, отметил он.
"Мой следующий приоритет - это наращивание помощи Украине, приближение ее к НАТО", - сказал политик (цитата по РИА Новости).
The Financial Times утверждает, что президент США Джо Байден может продвинуть заявку Украины на вступление в НАТО до конца своего срока полномочий главы государства.
Ранее в штаб-квартире НАТО в Брюсселе началась церемония передачи полномочий новому генсеку альянса. Марк Рютте сменил Йенса Столтенберга.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram