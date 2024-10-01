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Минкульт объяснил отказ признать Мадянова народным артистом посмертно

11:50
  • вторник
  • 01 октября 2024

Актер скончался 25 сентября

Заслуженный артист Российской Федерации Роман Мадянов не может посмертно получить звание народного артиста. Об этом во вторник, 1 октября, рассказали в Министерстве культуры России.

Умер актер Роман Мадянов
Мадянова предложили посмертно наградить званием народного артиста России

Ведомство отреагировало на инициативу общественников посмертно отметить работу Мадянова в театре и кино, присвоив ему звание народного артиста России.

В Минкульте напомнили, что российское законодательство не предусматривает опцию посмертного награждения государственными наградами, включая присвоение почетных званий, за творческие достижения.

Однако, указало министерство, существуют иные варианты почтить память умершего артиста — например, установка мемориальной доски или присвоение его имени улице, сообщает АГН "Москва".

Ранее Telegram-канал SHOT утверждал, что Роману Мадянову присвоят звание народного артиста России посмертно — соответствующее решение якобы будет принято экспертным советом в ближайшее время. Однако эта информация подтверждения не нашла.

Движение "Ветераны России" обращалось к главе государства Владимиру Путину и к министру культуры Ольги Любимовой с просьбой посмертно почтить Романа Мадянова. Председатель движения Ильдар Резяпов объяснил эту инициативу тем, что Мадянов снялся в сотнях фильмах, а также доказал любовь к Родине, направив гуманитарную помощь Донбассу и осудив сбежавших из страны коллег.

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Актер Роман Мадянов
Актер Роман Мадянов
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