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Новый генсек НАТО втерся в доверие к Трампу

12:00
  • вторник
  • 01 октября 2024

Рютте изучал привычки экс-президента США

Марк Рютте тщательно изучал Дональда Трампа. Еще в 2018 году, перед первой встречей с тогдашним президентом США Рютте, занимавший пост премьера Нидерландов, решил построить с ним отношения, но при этом отстаивать свою позицию, пишет Bloomberg.

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Как отмечает агентство, Рютте, вступивший сегодня в должность генерального секретаря НАТО, удалось выстроить хорошие отношения с Трампом. Это стало возможным благодаря изучению привычек экс-президента США – в частности, традиции ставить собеседника в затруднительное положение. Также бывший премьер Нидерландов тренировал крепкое рукопожатие.

В результате, заключает издание, экс-лидер Нидерландов сумел избежать публичного унижения и сохранил хорошие рабочие отношения с Трампом - в отличие от многих других европейских лидеров. Секрет был в тщательном планировании и подготовке. Во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошла процедура передачи полномочий генсека Североатлантического альянса от Столтенберга к Рютте.

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