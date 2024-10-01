Франция вновь допустила возможность отправки своих войск на Украину

Прежнее заявление Макрона на этот счет вызвало бюрю эмоций

Франция все еще допускает возможность отправки своих войск на Украину и не отказывается от этой идеи. Такое признание сделал во вторник, 1 октября, французский министр по делам Европы Бенжамин Хаддад.

Политик напомнил, что глава государства Эмманюэль Макрон "говорил, что мы не должны ничего исключать — это остается в силе", пишет Berliner Zeitung.

В частности, по мнению Хаддада, "мы должны рассмотреть возможность проведения учебных миссий" на украинской территории с участием французских военных. Политик выразил мнение, что эту тему нужно обсудить с союзниками Парижа.

В августе министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщал, что между государствами — членами Евросоюза нет единства по вопросу о возможности отправки инструкторов на территорию Украины. Политик настоятельно призвал выработать консенсус, подчеркнув, что "это не миссия одной страны".

Бывший директор по европейским делам совета США по национальной безопасности Александр Виндман предположил, что западные страны могут отправить свои войска на Украину, но не от имени НАТО, а на основе двусторонних соглашений.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram