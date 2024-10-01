Госдума отказалась поддержать снижение нештрафуемого порога превышения скорости

Об этом рассказал Вячеслав Володин

Государственная дума не поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10 километров в час. Об этом во вторник, 1 октября, предупредил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Как подчеркнул политик, соответствующая мера "может привести к правонарушениям с точки зрения коррупции".

Вместе с тем Володин выразил убежденность в том, что санкции для водителей-нарушителей за повторные случаи опасного вождения необходимо сделать более жесткими, сообщает ТАСС.

Дискуссии о нештрафуемом пороге скорости на российских дорогах периодически возобновляются в российском обществе. Так, в 2019 году глава МВД Владимир Колокольцев выступал против снижения пресловутого порога.

При этом в России задумались о наказании для лихачей за опасное вождение. В случае принятия поправок при первом таком нарушении водителям будет грозить взыскание от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, за повторное — лишение прав на срок до трех месяцев.

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