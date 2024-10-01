ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жена не пускает: Карлу III запретили встречаться с принцем Гарри

12:17
  • вторник
  • 01 октября 2024

Сассекс приедет в Великобританию в октябре

Встреча британского короля Карла III с принцем Гарри едва ли состоится. Свой визит в родные края герцог Сассекский запланировал на октябрь. Однако источники, близкие к королевской семье, считают, что навестить монарха ему не удастся.

Карл III выдал мандат на формирование нового британского кабмина
Карл III решил возобновить общение с внуками

Как пишет издание Daily Beast, король хотел бы помириться с Гарри. Об этом свидетельствует хотя бы недавнее поздравление, которое он опубликовал в соцсети.

Гарри остановится в Лондоне. А Карл III отдыхает в своей шотландской резиденции перед поездкой в Австралию. Его жена, королева Камилла, запретила ему встречаться с принцем. Она считает, что это приведет к лишним волнениям: поскольку король лечится от рака, стресс может быть опасен. Близкие ко двору источники полагают, что Карл прислушается к ее мнению.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Карл III и королева Камилла
Карл III и королева Камилла
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.