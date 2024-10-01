Жена не пускает: Карлу III запретили встречаться с принцем Гарри

Сассекс приедет в Великобританию в октябре

Встреча британского короля Карла III с принцем Гарри едва ли состоится. Свой визит в родные края герцог Сассекский запланировал на октябрь. Однако источники, близкие к королевской семье, считают, что навестить монарха ему не удастся.

Как пишет издание Daily Beast, король хотел бы помириться с Гарри. Об этом свидетельствует хотя бы недавнее поздравление, которое он опубликовал в соцсети.

Гарри остановится в Лондоне. А Карл III отдыхает в своей шотландской резиденции перед поездкой в Австралию. Его жена, королева Камилла, запретила ему встречаться с принцем. Она считает, что это приведет к лишним волнениям: поскольку король лечится от рака, стресс может быть опасен. Близкие ко двору источники полагают, что Карл прислушается к ее мнению.

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