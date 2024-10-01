И село Вишневое в Харьковской области

Российские военные за минувшие сутки освободили два населенных пункта в зоне спецоперации.

Под контроль ВС России взяты села Крутой Яр в ДНР и Вишневое в Харьковской области, заявили в ходе ежедневного брифинга в Минобороны России. В освобождении участвовали бойцы группировки войск "Центр" и "Запад".

Потери украинских войск за сутки на совокупности направлениях составили до 2225 человек. Российские средства противовоздушной обороны сбили три ракеты ATACMS, три снаряда HIMARS, а также 31 беспилотников самолетного типа.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне СВО. Накануне бойцы группировки "Центр" освободили село Нелеповка в ДНР.

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