В Кремле призвали не забегать вперед, говоря о ситуации в Угледаре

За успехами ВС России следит вся страна
Президент России Владимир Путин регулярно получает прямые доклады от военнослужащих по продвижению Вооруженных сил страны в районе Угледара.
Вся страна следит за продвижением российских войск в зоне СВО, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Давайте не будем забегать вперед – это первое. Второе – разумеется, вся страна следит за тем, как продвигаются наши ребята", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об обстановке в Угледаре.
Угледар расположен в Волновахском районе Донбасса, бои за него идут с начала спецоперации. Этот город - последний крупный укрепрайон ВСУ на южнодонецком направлении. Его освобождение позволит ВС России выйти на оперативный простор в Донбассе и продвигаться к административным границам ДНР.