ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле призвали не забегать вперед, говоря о ситуации в Угледаре

13:14
  • вторник
  • 01 октября 2024

За успехами ВС России следит вся страна

Президент России Владимир Путин регулярно получает прямые доклады от военнослужащих по продвижению Вооруженных сил страны в районе Угледара.
ВСУ обустроили километры подземных переходов в Угледаре

Вся страна следит за продвижением российских войск в зоне СВО, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Давайте не будем забегать вперед – это первое. Второе – разумеется, вся страна следит за тем, как продвигаются наши ребята",  - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об обстановке в Угледаре.

Угледар расположен в Волновахском районе Донбасса, бои за него идут с начала спецоперации. Этот город - последний крупный укрепрайон ВСУ на южнодонецком направлении. Его освобождение позволит ВС России выйти на оперативный простор в Донбассе и продвигаться к административным границам ДНР.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.