За успехами ВС России следит вся страна

Президент России Владимир Путин регулярно получает прямые доклады от военнослужащих по продвижению Вооруженных сил страны в районе Угледара.

Вся страна следит за продвижением российских войск в зоне СВО, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Давайте не будем забегать вперед – это первое. Второе – разумеется, вся страна следит за тем, как продвигаются наши ребята", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об обстановке в Угледаре.

Угледар расположен в Волновахском районе Донбасса, бои за него идут с начала спецоперации. Этот город - последний крупный укрепрайон ВСУ на южнодонецком направлении. Его освобождение позволит ВС России выйти на оперативный простор в Донбассе и продвигаться к административным границам ДНР.

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