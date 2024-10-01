"Хорошо известен Москве": Песков рассказал об ожиданиях от нового генсека НАТО

Рютте вступил в должность 1 октября

Политика НАТО вряд ли изменится с вступлением Марка Рютте в должность генсека альянса.

НАТО продолжит работать в том же русле, что и при Йенсе Столтенберге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В свое время были надежды на выстраивание добрых, прагматичных отношений, однако затем Нидерланды (Рютте 14 лет возглавлял кабмин страны – прим. ред.) заняли достаточно непримиримую позицию в отношении России.

"Господин Рютте нам хорошо известен. Не один час они вместе провели с президентом Путиным за столом переговоров", - рассказал представитель Кремля.

Ранее в штаб-квартире НАТО в Брюсселе началась церемония передачи полномочий новому генсеку альянса. Марк Рютте сменил Йенса Столтенберга. В ходе своего выступления новый генсек назвал два приоритета в политике альянса: помощь Украине и наращивание оборонной мощи НАТО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram