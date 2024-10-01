ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Хорошо известен Москве": Песков рассказал об ожиданиях от нового генсека НАТО

12:53
  • вторник
  • 01 октября 2024

Рютте вступил в должность 1 октября

Политика НАТО вряд ли изменится с вступлением Марка Рютте в должность генсека альянса.

НАТО продолжит работать в том же русле, что и при Йенсе Столтенберге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В свое время  были надежды на выстраивание добрых, прагматичных отношений, однако затем Нидерланды (Рютте 14 лет возглавлял кабмин страны – прим. ред.) заняли достаточно непримиримую позицию в отношении России.

"Господин Рютте нам хорошо известен. Не один час они вместе провели с президентом Путиным за столом переговоров", - рассказал представитель Кремля. 

Ранее в штаб-квартире НАТО в Брюсселе началась церемония передачи полномочий новому генсеку альянса. Марк Рютте сменил Йенса Столтенберга. В ходе своего выступления новый генсек назвал два приоритета в политике альянса: помощь Украине и наращивание оборонной мощи НАТО.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Марк Рютте
Марк Рютте
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.