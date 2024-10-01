Ему было 78 лет

Умер Вячеслав Добрынин. Ему было 78 лет.

О смерти композитора сообщил MASH. По данным Telegram-канала, Добрынин скончался в одной из московских клиник, куда его доставили ранее с инсультом.

Ранее у Добрынина уже было два инсульта, после которых ему дали инвалидность. В недавней беседе с журналистами супруга композитора рассказала, что он не выступает несколько лет, прекратил все гастроли, а семья занималась его лечением и поддержанием жизнедеятельности.

Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года. Дебют как композитора состоялся в 1970 году. За свою долгую карьеру написал около тысячи песен. Самые известные его композиции — "Синий туман" и "Не сыпь мне соль на рану".

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