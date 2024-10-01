Песков отверг риск расшатывания экономики из-за роста военных расходов

Проект бюджета нацелен на сохранение высоких темпов развития

Внесенный на рассмотрение Государственной думы проект трехлетнего бюджета — тщательно сбалансированный и выверенный. Такое заявление сделал во вторник, 1 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отверг риски расшатывания российской экономики в свете увеличения расходов на военные и оборонные нужды.

Песков подчеркнул, что российское государство сохраняет нацеленность на выполнение социальных обязательств, а весь бюджет "ориентирован на поддержание атмосферы, при которой будут сохраняться достаточно высокие темпы для нашей страны экономического развития", сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в проект бюджета на 2025-2027 годы заложено увеличение ассигнований на оборону. В частности, в 2025 году на указанные цели выделят около 13,5 триллиона рублей.

В мае глава государства Владимир Путин сменил министра обороны, объяснив это, в первую очередь, ростом расходов на военную составляющую. Президент подчеркнул, что ресурс в распоряжении Минобороны большой — им необходимо распоряжаться эффективно и рачительно.

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