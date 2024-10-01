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Кремль счел неразумным настаивать на переговорах по новому ДСНВ

13:23
  • вторник
  • 01 октября 2024

Геополитическая обстановка претерпела изменения

Настаивать на проведении переговоров по новому договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), делая вид, что в мире не изменились условия, было бы неразумно. Такое мнение высказал во вторник, 1 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля призвал "трезво смотреть на ту ситуацию, которая сложилась", а также учитывать все новые аспекты, говоря о выстраивании переговорного процесса.

Комментируя публикации о якобы отказе Москвы от нового ДСНВ, Песков отметил, что эта информация "в целом совпадает по своему значению с тем заявлением, которое ранее в этом году сделал глава нашего государства".

Спикер президента подчеркнул, что Россия не будет обсуждать стратегические наступательные вооружения, "не принимая во внимание военную ядерную инфраструктуру в Европе, не включая в переговорный процесс европейские государства и не затрагивая иные элементы стратегической безопасности", сообщает "Интерфакс".

Ранее в Соединенных Штатах утверждали, что готовы к возобновлению диалога по ДСНВ, дело — за решением президента России Владимира Путина, однако Вашингтон якобы не видит с его стороны заинтересованности.

При этом директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского Министерства иностранных дел Владимир Ермаков подчеркнул, что Вашингтону не следует строить иллюзии относительно заключения новых соглашений с Россией в области контроля над вооружениями.

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