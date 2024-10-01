ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ предупредили о готовящемся котле в Угледаре

13:22
  • вторник
  • 01 октября 2024

Последняя возможность – сегодня вывести войска

Только срочные действия могут спасти подразделения Вооруженных сил Украины в Угледаре от окружения. Как заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, у украинских боевиков – последняя возможность.

ВСУ обустроили километры подземных переходов в Угледаре
В ДНР рассказали подробности боев за Угледар

По словам Кимаковского, которые приводит ТАСС, в Угледаре действительно образуется мини-котел. Если ВСУ сегодня же не выведут свои подразделения из города, то позже им это не удастся. Единственный возможный путь эвакуации украинских войск станет непригоден из-за ухудшения погодных условий.

Об угрозе окружения украинских войск в Угледаре говорят и эксперты. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков предрек гибель группировки ВСУ. Он подчеркнул, что украинские подразделения должны были избежать окружения, но не получили приказа покинуть город.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.