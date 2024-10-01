ВСУ предупредили о готовящемся котле в Угледаре

Последняя возможность – сегодня вывести войска

Только срочные действия могут спасти подразделения Вооруженных сил Украины в Угледаре от окружения. Как заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, у украинских боевиков – последняя возможность.

По словам Кимаковского, которые приводит ТАСС, в Угледаре действительно образуется мини-котел. Если ВСУ сегодня же не выведут свои подразделения из города, то позже им это не удастся. Единственный возможный путь эвакуации украинских войск станет непригоден из-за ухудшения погодных условий.

Об угрозе окружения украинских войск в Угледаре говорят и эксперты. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков предрек гибель группировки ВСУ. Он подчеркнул, что украинские подразделения должны были избежать окружения, но не получили приказа покинуть город.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram