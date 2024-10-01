В Германии заявили о намерении Шольца позвонить Путину

Их последний разговор состоятся в декабре 2022 года

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует связаться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие недели.

Об этом сообщила немецкая газета Die Zeit со ссылкой на собственные источники в правительстве. Шольц намерен провести разговор перед саммиитом G20, который пройдет в Бразилии в 18-19 ноября.

Если разговор состоится, то это Шольц будет первым из европейских лидеров (кроме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана), кто напрямую свяжется с Путиным спустя 1,5 года. Последний телефонный разговор между Шольцем и российским лидером состоялся в декабре 2022 года.

Официальный запрос на разговор Германия пока не посылала. Ранее в Кремле заявили, что Путин остается открытым для контактов с лидерами других стран.

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