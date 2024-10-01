ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Германии заявили о намерении Шольца позвонить Путину

13:35
  • вторник
  • 01 октября 2024

Их последний разговор состоятся в декабре 2022 года

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует связаться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие недели.

Об этом сообщила немецкая газета Die Zeit со ссылкой на собственные источники в правительстве. Шольц намерен провести разговор перед саммиитом G20, который пройдет в Бразилии в 18-19 ноября.

Если разговор состоится, то это Шольц будет первым из европейских лидеров (кроме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана), кто напрямую свяжется с Путиным спустя 1,5 года. Последний телефонный разговор между Шольцем и российским лидером состоялся в декабре 2022 года.

Официальный запрос на разговор Германия пока не посылала. Ранее в Кремле заявили, что Путин остается открытым для контактов с лидерами других стран.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Олаф Шольц
Олаф Шольц
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.