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Названа возможная причина взрыва АЗС в Дагестане

13:41
  • вторник
  • 01 октября 2024

Погибли 13 человек

Состояние газопровода могло стать причиной взрыва на автозаправочной станции 27 сентября в пригороде Махачкалы. Об этом во вторник, 1 октября, рассказали в пресс-службе администрации главы Дагестана Сергея Меликова.
Задержан владелец АЗС в Дагестане, на которой произошёл взрыв

Продолжается расследование взрыва и пожара на АЗС, которые привели к гибели 13 человек. При этом следователи изучают версии, версии, связанные с состоянием газопровода, который на этой территории относится к сфере обслуживания ОАО "Даггаз".

Как подчеркнул Меликов, "уже сейчас можно сказать, что без человеческого фактора не обошлось", сообщает "Интерфакс".

Тем временем в Дагестане суд продлил еще на 72 часа срок задержания Марата Джанхуватова — владельца взорвавшейся заправки в пригороде Махачкалы в рамках расследования уголовного дела.

Сообщалось также, что причиной трагедии на АЗС могла стать детонация газового баллона.

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