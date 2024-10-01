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Белоруссия опровергла слухи о плане захвата Чернобыльской АЭС

13:50
  • вторник
  • 01 октября 2024

Такие планы якобы вынашивают совместно Минск и Москва

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси во вторник, 1 октября, заявил, что у Минска нет планов захвата Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).

Как подчеркнул белорусский политик, соответствующие слухи — "это глупость полная, которая меня даже удивила", поскольку "мы в страшном сне не могли представить, что нам придется "захватить" Чернобыльскую станцию и за нее потом отвечать".

Лукашенко заверил, что "нет такой необходимости со стороны Белоруссии", да и "со стороны России так же — не было, нет и никогда не будет", сообщает "Интерфакс".

Еще в 2023 году в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию уличили киевский режим в намерении сфабриковать доказательства якобы расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов с Чернобыльской АЭС.

При этом украинские военные продолжают обстреливать Запорожскую и Курскую атомные электростанции, несмотря на очевидную опасность для всего мира. Российский лидер Владимир Путин предложил представить, что начнется в европейских странах, если Россия станет зеркально отвечать на обстрелы киевским режимом атомных объектов.

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