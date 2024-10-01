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Рютте разрешил странам НАТО удары по территории России

13:51
  • вторник
  • 01 октября 2024

Решение будет принимать каждая страна сама

Новый генеральный секретарь НАТО выступил за идею ударов западным оружием по территории России. Марк Рютте считает, что это право на защиту.

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На пресс-конференции в Брюсселе после вступления в должность генсека Североатлантического альянса Рютте заявил, что право Украины защищать себя не останавливается на границе, она имеет право на удары по российской территории. Генсек НАТО тут же оговорился, что он такого решения принять не может. Каждая страна альянса будет принимать решение о дозволенности таких ударов сама.

Что касается членства Украины в НАТО, то генсек затруднился назвать конкретные сроки. Он отметил, что натовское руководство будет следить за развитием событий. Может, шесть месяцев, год, два года – предсказать сложно, приводит слова Рютте ТАСС.

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