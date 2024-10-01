"Прощай, мы расстаемся навсегда": каким запомнится Вячеслав Добрынин

Композитор скончался на 79-м году жизни

Не стало Вячеслава Добрынина - талантливого певца и композитора, песни которого знают и любят миллионы жителей нашей страны. Народный артист России скончался в Москве на 79-м году жизни. Автор более тысячи произведений, Вячеслав Добрынин написал такие хиты как "Синий туман", "Не сыпь мне соль на рану", "На теплоходе музыка играет" и многие другие мелодии, ставшие народными шлягерами.

Его музыка льётся больше полувека - дебют Вячеслава Добрынина как композитора состоялся в 1970 году. Его песни знают, любят и помнят несколько поколений, а многие его композиции стали народными хитами.

Добрынин был одним из самых популярных композиторов советской эстрады - он написал более тысячи песен! В 1990-м фирма "Мелодия", выпустившая две его пластинки тиражами по семь миллионов экземпляров, вручила ему "Золотой диск". "Синий туман", "Ни минуты покоя", "Всё, что в жизни есть у меня"... Многие свои хиты он пел сам, и однажды даже поставил рекорд - дал шесть концертов за один день! Его произведения исполняли звёзды российской эстрады - Лев Лещенко, Михаил Боярский, Анна Герман, Михаил Шуфутинский.

Его первую песню "На земле живёт любовь" в 1972 году записали ВИА "Весёлые ребята". А в 1990-м из музыкантов и вокалистов бывших ВИА, с которыми работал композитор, он создал группу "Доктор Шлягер". Так поклонники называли и самого Вячеслава Григорьевича. А секрет создания шлягеров он, возможно, зашифровал в своём псевдониме - Добрынин.

"Эти песни добрые, они направлены на то, чтобы сделать человеку приятное, создать ему настроение", - говорил композитор в эфире нашего телеканала.

Его музыка открывала двери к миллионам сердец, особенно женских. Сам он даже называл себя женским композитором, и воспевал любовь.

Вячеслава Добрынина госпитализировали в конце сентября в одну из московских клиник с подозрением на инсульт. В последнее время из-за проблем со здоровьем он не выступал на сцене. Всенародному композитору было 78 лет.

Полина Кастрицкая

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