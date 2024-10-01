Жить долго и с интересом: в России отмечают День старшего поколения

Какие условия в столице созданы для горожан — репортаж "ТВ Центра"

Сегодня Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Международным днём старшего поколения. Глава города отметил: Москва создаёт все условия для достойной и благополучной жизни. Например, в каждом районе открываются центры "Московского долголетия". Это — уютные площадки для общения, творчества, интересных и полезных увлечений.

С самого утра центры долголетия встретили москвичей занятиями на любой вкус: кулинарные, художественные, танцевальные мастер-классы и даже образовательные лекции. Всё для того, чтобы сделать международный день пожилых людей настоящим праздником.

"Мы стремимся обеспечить горожанам старшего возраста здоровую, яркую, насыщенную и полную возможностей жизнь. Значительный вклад вносит проект "Московское долголетие", благодаря которому сегодня горожане могут посвятить себя творчеству, заниматься спортом и не только", - написал Сергей Собянин в своих соцсетях.

Сегодня, в рамках праздника, была предложена новая концепция — День гостей. Центры долголетия приглашают на мероприятия старшее поколение вместе с семьями.

Москвичи всех возрастов собрались вместе, чтобы активно провести время и узнать друг друга поближе. Самое важное сегодня — это возможность объединить поколения. Бабушки и дедушки поделятся с внуками своими знаниями и навыками, а те, в свою очередь, откроют и для них что-то новое.

Утро в центрах началось с энергичной зарядки: размяли суставы и мышцы, и как же без кардионагрузок - ходьба на беговой дорожке.

"Все занятия для москвичей старшего поколения разработаны по уникальной, индивидуальной программе с учетом физиологического состояния москвичей старшего поколения. Наша основная цель и задача. Это грамотно внедрить физические активности в норму, в ежедневную норму жизни москвичей старшего поколения", - говорит Левон Авшарян, начальник управления стратегии долголетия и специальных проектов, Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.

После зарядки гости отправляются на кулинарные мастер-классы. Сегодня готовят классическую шарлотку с яблоками, но с полезными для здоровья ингредиентами. Татьяна Федоровна посещает центр долголетия с самого открытия. Признается, что первое время глаза разбегались от количества занятий, но душа вы брала рисование.

Особое внимание в этот день уделяют активностям, которые помогают поддерживать не только физическую, но и ментальную форму. Для этого образовательные лекции и викторины. Например, сегодня вечером большой "Квиз долголетия".

"Москвичи, посещающие центры долголетия, они находят гораздо быстрее общий язык с детьми и со своими внуками. Они понимают, что их качество жизни гораздо выше, чем у других москвичей, они чувствуют себя ментально здоровее и, конечно, москвичи, посещающие центры долголетия ощущают гораздо реже депрессию или одиночество", - говорит Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ Елена Аксенова.

А после интеллектуальной игры гостей ждёт сюрприз — показ сериала "Я не стар", где главные роли исполнили участники проекта "Московское долголетие". Этот сериал — не просто история, а пример того, что старость — новый виток жизни, полный интересных событий, возможностей и открытий.

Полина Быта, "ТВ Центр"

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