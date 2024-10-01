ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В 78 регионах России прошла операция против деструктивных интернет-сообществ

14:22
  • вторник
  • 01 октября 2024

О ее результатах рассказали в ФСБ

Масштабная операция в отношении членов деструктивных интернет-сообществ проведена в 78 субъектах Российской Федерации. Об этом во вторник, 1 октября, рассказали в Федеральной службе безопасности.

ФСБ и СКР задержали организаторов нелегальной миграции
ФСБ задержала украинского шпиона в Запорожской области

В целом оперативно-розыскные и профилактические мероприятия проведены в отношении 252 участников деструктивных интернет-сообществ, в том числе 156 несовершеннолетних.

Как отметили в ведомстве, в ходе операции удалось задержать 39 человек в возрасте от 14 до 35 лет, склонявших детей и подростков к насилию над представителями государственных органов, одноклассниками и педагогами.

В частности, девять несовершеннолетних готовили нападения под воздействием украинских кураторов через мессенджер Discord, сообщает ТАСС.

Ранее в ФСБ предупредили, что украинские спецслужбы по-прежнему активно ищут потенциальных исполнителей терактов и диверсий, ориентируясь на подростков, радикально настроенную молодежь и пожилых граждан.

Не остаются в стороне от попыток дестабилизировать ситуацию в России и западные страны, враждебно настроенные по отношению к нашей стране. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали украинского диверсанта в Ростовской области. Агент, подготовленный натовскими инструкторами, планировал теракт на инфраструктурном объекте.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
ФСБ
ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.