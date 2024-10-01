В 78 регионах России прошла операция против деструктивных интернет-сообществ

О ее результатах рассказали в ФСБ

Масштабная операция в отношении членов деструктивных интернет-сообществ проведена в 78 субъектах Российской Федерации. Об этом во вторник, 1 октября, рассказали в Федеральной службе безопасности.

В целом оперативно-розыскные и профилактические мероприятия проведены в отношении 252 участников деструктивных интернет-сообществ, в том числе 156 несовершеннолетних.

Как отметили в ведомстве, в ходе операции удалось задержать 39 человек в возрасте от 14 до 35 лет, склонявших детей и подростков к насилию над представителями государственных органов, одноклассниками и педагогами.

В частности, девять несовершеннолетних готовили нападения под воздействием украинских кураторов через мессенджер Discord, сообщает ТАСС.

Ранее в ФСБ предупредили, что украинские спецслужбы по-прежнему активно ищут потенциальных исполнителей терактов и диверсий, ориентируясь на подростков, радикально настроенную молодежь и пожилых граждан.

Не остаются в стороне от попыток дестабилизировать ситуацию в России и западные страны, враждебно настроенные по отношению к нашей стране. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали украинского диверсанта в Ростовской области. Агент, подготовленный натовскими инструкторами, планировал теракт на инфраструктурном объекте.

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