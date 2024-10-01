Назначен новый посол Азербайджана в России

Прежнего представителя Баку избрали депутатом национального парламента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил нового посла республики в России. Об этом во вторник, 1 октября, рассказали в пресс-службе азербайджанского лидера.

В соответствующем распоряжении Алиева предписывается назначить Рахмана Сахиб оглу Мустафаева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации, сообщает ТАСС.

До этого назначения Мустафаев возглавлял дипмиссию Азербайджана в Нидерландах, а также представлял Баку при Организации по запрещению химического оружия.

Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев пообещал, что Азербайджан не был и не будет частью антироссийской санкционной кампании. При этом Баку, если понадобится, готов участвовать в разрешении конфликта между Россией и Украиной, подчеркнул политик.

Сотрудничество России и Азербайджана развивается и крепнет, в том числе в многосторонних форматах. В августе пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде рассказал, что Азербайджан официально подал заявку для вступления в БРИКС.

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