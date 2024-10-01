Мазаев назвал Добрынина особенным композитором

Уход близкого человека — всегда горе

Сергей Мазаев скорбит о смерти Вячеслава Добрынина. Музыкант назвал его особенным композитором. По словам Мазаева, уход близкого человека — всегда горе.

Он заявил, что считает Добрынина первым продюсером для себя и Игоря Матвиенко. В разговоре с "ТВ Центром" Мазаев подчеркнул, что композитор вывел их в эфир, а также написал им целый альбом песен.

Ранее стало известно, что советский и российский композитор, эстрадный певец, народный артист России Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни. Исполнитель скончался в московской клинике, куда его госпитализировали меньше недели назад с подозрением на инсульт. Жена артиста Ирина Добрынина рассказала, что Добрынин не выступает уже несколько лет и прекратил все гастроли, семья занималась его лечением.

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