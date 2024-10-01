ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мазаев назвал Добрынина особенным композитором

14:21
  • вторник
  • 01 октября 2024

Уход близкого человека — всегда горе

Сергей Мазаев скорбит о смерти Вячеслава Добрынина. Музыкант назвал его особенным композитором. По словам Мазаева, уход близкого человека — всегда горе.

Он заявил, что считает Добрынина первым продюсером для себя и Игоря Матвиенко. В разговоре с "ТВ Центром" Мазаев подчеркнул, что композитор вывел их в эфир, а также написал им целый альбом песен.

Ранее стало известно, что советский и российский композитор, эстрадный певец, народный артист России Вячеслав Добрынин умер на 79-м году жизни. Исполнитель скончался в московской клинике, куда его госпитализировали меньше недели назад с подозрением на инсульт. Жена артиста Ирина Добрынина рассказала, что Добрынин не выступает уже несколько лет и прекратил все гастроли, семья занималась его лечением.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Вячеслав Добрынин
Вячеслав Добрынин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.