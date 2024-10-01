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"Все могло быть иначе": Добрынин не успел закончить новый хит

14:43
  • вторник
  • 01 октября 2024

Певец работал над новой песней

Народный артист России Вячеслав Добрынин, которого не стало 1 октября, не успел завершить работу над новой песней. Композиция должна была носить название "Все могло быть иначе".
Умер Вячеслав Добрынин

Как рассказал "ТВ Центру" поэт-песенник Симон Осиашвили, над этой композицией они работали вместе. Вячеслав Григорьевич при этом предрекал, что песня "Все могло быть иначе" станет для него последней.

Осиашвили назвал смерть Вячеслава Добрынина большой личной утратой, ведь с певцом его связывала давняя, с 1986 года, и тесная дружба. Благодаря ей появился на свет хит "Не сыпь мне соль на рану", ставший визитной карточкой Добрынина.

Коллеги по творческому цеху вспоминают Вячеслава Добрынина теплыми словами. Лев Лещенко назвал его великим человеком, который "озвучил нашу эпоху".

По предварительной информации, похоронят Вячеслава Добрынина на Троекуровском кладбище в Москве. Место и дата похорон пока не названы.

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Вячеслав Добрынин
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