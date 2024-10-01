Салтыков о Добрынине: "Его дело останется в народе"

Время неумолимо и беспощадно, отметил артист

Певец Виктор Салтыков в беседе с "ТВ Центром" отреагировал на новость о смерти композитора Вячеслава Добрынина.

"Слава был замечательным человеком. Я знал его лично, пою несколько его песен. "Доктор шлягер", что тут сказать. Талантливый человек, создавший музыку для всех поколений. Очень жаль, что так произошло. Но время неумолимо и беспощадно. Сейчас мы скорбим, но его дело останется в народе", - отметил Салтыков.

Ранее Добрынина доставили в одну из столичных клиник с инсультом. Он умер на 79-м году жизни.

Вячеслав Добрынин - народный артист России, композитор, эстрадный певец. На его счету - более тысячи песен, в том числе "Синий туман", "Не сыпь мне соль на рану", "Прощай", "Кто тебе сказал", "Все, что в жизни есть у меня".

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