ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Салтыков о Добрынине: "Его дело останется в народе"

15:04
  • вторник
  • 01 октября 2024

Время неумолимо и беспощадно, отметил артист

Певец Виктор Салтыков в беседе с "ТВ Центром" отреагировал на новость о смерти композитора Вячеслава Добрынина. 

"Слава был замечательным человеком. Я знал его лично, пою несколько его песен. "Доктор шлягер", что тут сказать. Талантливый человек, создавший музыку для всех поколений. Очень жаль, что так произошло. Но время неумолимо и беспощадно. Сейчас мы скорбим, но его дело останется в народе", - отметил Салтыков.

Ранее Добрынина доставили в одну из столичных клиник с инсультом. Он умер на 79-м году жизни. 

Вячеслав Добрынин - народный артист России, композитор, эстрадный певец. На его счету - более тысячи песен, в том числе "Синий туман", "Не сыпь мне соль на рану", "Прощай", "Кто тебе сказал", "Все, что в жизни есть у меня".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Вячеслав Добрынин
Вячеслав Добрынин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.