Распутина о Добрынине: "Гений музыки - этим все сказано"

Певица вспомнила о знакомстве с композитором

Певица Маша Распутина в беседе с "ТВ Центром" прокомментировала известие о смерти Вячеслава Добрынина.

"Для меня Вячеслав Григорьевич был гением музыки. Этим все сказано. Супер профессионал. Он жил музыкой. Нас познакомил в начале 90-х Леонид Петрович Дербенёв, написавший текст к песне "Кружит музыка". А Добрынин написал гениальную мелодию. Получился хит, который пела вся страна. И эти мелодии останутся на века. Они будоражат чувства, эмоционально возбуждают, вдохновляют. Музыка Вячеслава Григорьевича будет вечной", - сказала Распутина.

Ранее стало известно, что народный артист России, композитор и певец Вячеслав Добрынин скончался на 79-м году жизни. Прежде его доставили в одну из московских клиник с инсультом.

Добрынин родился 25 января 1946 года. В сотрудничестве с поэтом Леонидом Дербенёвым написал, в частности, такие хиты, как "Прощай", "Кто тебе сказал", "Все, что в жизни есть у меня".

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