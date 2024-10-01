Великобритания начала эвакуацию своих граждан из Ливана

Первый рейс вылетит из Бейрута в среду

Коммерческий рейс для вывоза граждан из Ливана организовала Великобритания. Поводом стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в британском МИД.

В сообщении отмечается, что рейс зафрахтован, чтобы помочь британским гражданам, желающим покинуть страну после эскалации насилия в регионе. Самолет вылетит из Бейрута в среду, на него смогут попасть подданные Британии и члены их семьи. Приоритет отдадут пожилым людям старше 65 лет, детям и людям с заболеваниями. Подчеркивается, что власти оплатили только чартер, пассажирам придется заплатить 350 фунтов за место.

ВВС Израиля наносит массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах Ливана. Зафиксировано несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры движения, передает ТАСС.

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