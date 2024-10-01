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Оставшаяся без президентского кресла Ирина Винер: "Я давно об этом мечтала"

15:19
  • вторник
  • 01 октября 2024

Прославленный тренер покинула свой пост

Пять гимнастических федераций приняли решение об объединении в единую Федерацию гимнастики России. Главой организации стал глава РЖД Олег Белозеров. Ирина Винер, которая была президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, сложила свои полномочия. В свежем интервью прославленный тренер дала понять, что только рада открывшимся перспективам.

"Я давно об этом мечтала. Много лет предлагала Алину Кабаеву, но она отказывалась. Но человек предполагает, а Бог располагает. Сейчас это (объединение федераций. - Прим.ред.) дало мне возможность выдвинуть учениц, которые все знают и понимают, в чиновники. А я мечтала всю жизнь быть линейным тренером, и мечта осуществилась, я им была, есть и останусь. Это моя стезя, я очень отвлекалась от этой работы, занимаясь бумагами, теперь у меня будут помощницы, а я буду работать в любимом зале с любимыми ученицами", - заявила Винер РИА Новостям.

Высказалась она и по поводу назначения Олега Белозерова. По ее мнению, он сможет независимо работать в новой должности из-за отсутствия привязанности к определенным видам спорта.

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Ирина Винер
Ирина Винер
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