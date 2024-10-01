Уничтожены резервы в районах Сумской области

Резервы украинской армии уничтожены в районах двенадцати населенных пунктов в Сумской области. Удары по сосредоточению войск ВСУ нанесли оперативно-тактическая авиация и ракетные войска, сообщили в Минобороны России.

Потери украинских войск за сутки составили более 340 военнослужащих. Также, по данным военного ведомства, поражено пять единиц бронетехники, в том числе два танка и три боевых бронированных машины, а также пять артиллерийских орудий. В плен сдались двое военнослужащих ВСУ.

Всего с момента вторжения в Курскую область противник потерял на этом направлении более 19250 военнослужащих. Кроме того, уничтожено 135 танков, 98 бронетранспортеров, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня - в том числе восемь американских HIMARS и шесть MLRS.

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