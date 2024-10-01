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Россиянам пообещали октябрь без минусовых погодных аномалий

15:24
  • вторник
  • 01 октября 2024

Местами будет даже теплее обычного

Октябрь не сулит аномально низких температур в России, местами столбики термометров будут даже превышать климатическую норму. Об этом во вторник, 1 октября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Как уточнил метеоролог, самые высокие значения по отношению к нормам прогнозируются в южной половине европейской территории России, на Урале и в Сибирском федеральном округе.

В северной половине европейской части страны и в регионах Дальнего Востока температурные значения будут соответствовать норме, цитирует эксперта "Интерфакс".

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал в своем Telegram-канале, что в октябре в Москве ожидается в среднем на полтора-два градуса больше климатической нормы, в Санкт-Петербурге — на 0,5-1 градус. Объем осадков в обеих столицах прогнозируется близким к климатической норме – 65-75 и 58-68 миллиметров соответственно.

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