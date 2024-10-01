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Госдеп предложил Украине бить вглубь России собственным оружием

15:42
  • вторник
  • 01 октября 2024

Киев добивается такого разрешения в отношении западных вооружений

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вправе бить вглубь российской территории собственным украинским оружием. Такое заявление сделал спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

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Американский политик подчеркнул, что в том, что касается вооружений собственной разработки и производства, "Украина не нуждается в нашем разрешении". Миллер заявил, что Украина — это "суверенная страна и она может использовать оружие, которое создает сама", сообщает РИА Новости.

В американской разведке ранее предупредили, что если Вашингтон согласится разрешить Киеву удары американским дальнобойным оружием по территории России, Москва может предпринять серьезные ответные меры в отношении США и их союзников. При этом толку для ВСУ от такого разрешения будет немного.

Тем временем новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал идею ударов западным оружием по территории России, назвав это реализацией права Украины на самооборону. При этом политик подчеркнул, что не обладает компетенцией дать подобное разрешение киевскому режиму от имени альянса.

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