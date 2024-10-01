Скорбящий Шуфутинский рассказал о дружбе с Добрыниным

Певец потрясен печальной новостью

Сегодня, 1 октября, не стало прославленного автора-песенника, исполнителя Вячеслава Добрынина. О смерти артиста высказались уже многие представители отечественного шоу-бизнеса. Не остался в стороне и Михаил Шуфутинский. Оказалось, для него уход именитого коллеги стал не просто печальной новостью, но потрясением.

"Великий композитор, потрясающий Человек, мой Друг. Трудно сказать больше, чем чувствуешь, и даже то, что чувствуешь, невозможно сформулировать СРАЗУ. Мы были друзьями, начиная с 1975 года. Огромная часть жизни прошла вместе", - рассказал Михаил Шуфутинский в своем телеграм-канале.

Певец отметил вклад прославленного композитора в отечественную музыку. "Столько, сколько сделал Вячеслав Добрынин для советской, российской песни своего периода, неоценимо и невозможно определить просто словами, это бесценно!" - заявил артист.

Шуфутинский обратил внимание, что Добрынин умер в Международный день музыки, и увидел в этом некий символизм. "Его "бесконечная, вечная, мудрая Музыка, от которой так хочется Жить", останется на Земле и, "словно крылья за спиной", будет звучать в разных мирах нашей Вселенной", - заключил певец.

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